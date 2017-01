Jovenel Moïse officieel verkozen tot Haïtiaanse president

Door: redactie

4/01/17 - 01u09 Bron: Belga

© Twitter: @Moisejovenel.

Jovenel Moïse is officieel de president-elect van Haïti. Hij won de eerste ronde van de verkiezing van 20 november met 55,06 procent van de stemmen, zo blijkt uit de officiële resultaten op de websitte van de verkiezingscommissie. Moise neemt om 7 februari de fakkel over van interimpresident Jocelerme Privert, die in februari 2016 werd verkozen nadat zijn voorganger Michel Martelly vertrok zonder opvolger te hebben.