Explosie in appartementsblok en vondst verdachte koffer in Marbella

Door: redactie

4/01/17 - 00u35

Puerto Banus in Marbella. © thinkstock.

In de Spaanse badplaats Marbella is een verdacht pakketje aangetroffen in de haven van Puerto Banus. Het verdachte pakket, een zwarte koffer, wordt onderzocht door de ontmijningsdienst. Rond dezelfde tijd raakte een man zwaar gewond na een explosie in een appartementenblok. Dat meldt de Engelstalige Spaanse krant The Olive Press.