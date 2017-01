Huiszoeking in vluchtelingencentrum bij contactpersoon Amri

Door: redactie

Er staan nog altijd honderden kaarsen en bloemen op de plaats waar de truck de slachtoffers aanreed. © getty.

aanslag berlijn Het Duitse federaal parket heeft vandaag in een Berlijns vluchtelingenverblijf een huiszoeking laten uitvoeren in het onderkomen van een vluchteling die vermoedelijk in contact stond met Anis Amri, de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. "De 26-jarige Tunesiër wordt ervan verdacht op de hoogte te zijn geweest van de terreurplannen van Amri en heeft hem mogelijk geholpen", aldus de autoriteiten.