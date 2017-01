Clintons gaan naar de eedaflegging van Trump

Door: redactie

Hillary Clinton, de rivale van toekomstig president Donald Trump, zal samen met haar echtgenoot Bill Clinton de ceremonie voor de eedaflegging van Trump op 20 januari bijwonen. Dat meldde de nieuwszender CNN onder aanhaling van de administratie van Clinton.

Net zoals ex-president Bill Clinton zal ook diens opvolger George W. Bush met zijn vrouw Laura naar Washington komen, klinkt het in een mededeling van Bush, die eveneens vandaag verspreid werd.



Hillary Clinton en Donald Trump leverden een maandenlang moddergevecht, waarin wederzijdse beledigingen en lastercampagnes de toon aangaven. Clinton leek lange tijd op de eindzege af te stevenen in de race om het Witte Huis, vooraleer Trump haar in de eindfase nog passeerde.