Door: redactie

3/01/17 - 21u19 Bron: vtmnieuws.be

video

Na anderhalve maand strijd heeft het Iraakse leger een kwart van Mosul in handen. Het laatste grote bolwerk van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in het noorden van Irak. Vorige week heeft het Iraakse leger de strijd hervat, na een pauze van een paar weken.