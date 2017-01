"Levensgevaarlijke explosieven in Tilburg bedoeld voor misdrijf"

Door: redactie

Lid van het EOD (Explosieven Ontruimingsdienst) kwam de explosieven afhalen. © anp.

Het materiaal dat de Nederlandse politie op oudejaarsdag in een woning in Tilburg vond, was volgens justitie niet bedoeld als vuurwerk. Integendeel: het Openbaar Ministerie verdenkt de 25-jarige man die werd opgepakt van "voorbereidingshandelingen voor een misdrijf".