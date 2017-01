Iraakse vicepresident noemt Saoedi-Arabië "geboorteplaats van het terrorisme"

Door: redactie

3/01/17 - Bron: Belga

© ap.

De Iraakse vicepresident Nouri al-Maliki heeft Saoedi-Arabië "de geboorteplaats van het terrorisme" genoemd. Hij deed die verklaring tijdens een bezoek aan Iran, zo meldt het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim. Al-Maliki is in Teheran aanwezig om afspraken te maken over een samenwerking bij de strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS).

"Het terrorisme heeft zijn wortels in Saoedi-Arabië, dat ook de geboorteplaats van het terrorisme is", zo luidde de uitspraak van al-Maliki. Hij benadrukte dat de VS en Europa zich daar ook steeds meer van bewust worden. Al-Maliki stelde ook dat Saoedi-Arabië het enige land is waarmee de Iraakse diplomaten problemen hebben. Maar hij is ervan overtuigd dat de Saoedi's vroeg of laat de prijs zullen moeten betalen voor hun steun aan de terroristen.



De sjiitische vicepresident van Irak deed de uitspraak tijdens een persconferentie in Teheran. Al-Maliki brengt momenteel een bezoek aan Iran, een land waar de sjiieten de plak zwaaien. Saoedi-Arabië wordt dan weer bestuurd door een soennitisch koningshuis.



In het verleden is er al vaker kritiek geuit op de rol die Saoedi-Arabië gespeeld zou hebben bij de opgang van de soennitische terreurgroep IS. De Saoediërs zouden mee verantwoordelijk zijn voor de verspreiding van het wahabisme, de fundamentalistische stroming waarop IS zich beroept.