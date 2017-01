Zeker 25 jihadisten van Fatah-al-Sham in Syrië bij luchtaanvallen gedood

Door: redactie

3/01/17 - 19u44 Bron: Belga

Archiefbeeld © ap.

In het noorden van Syrië zijn bij een luchtaanval op een commandocentrale van Jabhat Fateh al-Sham minstens 25 jihadisten gedood. Dat meldde het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor Mensenrechten (SOHR). Tot welke luchtmacht de gevechtstoestellen behoorden, is niet duidelijk.

Bij de aanval in de omgeving van Sarmada in de door rebellen gecontroleerde provincie Idlib liepen ook een aantal islamisten verwondingen op. Jabhat Fateh al-Sham heette tot voor enkele maanden het al-Noesra Front en sneed in juli vorig jaar alle banden met het terreurnetwerk al-Qaida door.



De luchtaanval gebeurde volgens de SOHR tijdens een bijeenkomst van strijders. Het is niet duidelijk of er ook kopstukken zijn omgekomen.



De SOHR zou in de gevechtszones over een uitgebreid informatienetwerk beschikken, dat over de gebeurtenissen bericht. De informatie is voor buitenstaanders echter moeilijk onafhankelijk te controleren.