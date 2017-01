Man slaat bedlegerige ouders dood met honkbalknuppel

Door: redactie

OOSTENRIJK In Oostenrijk heeft een 48-jarige man zijn beide ouders doodgeslagen met een baseballknuppel. Dat meldt de Oostenrijkse politie vandaag. Vermoedelijk was de man overweldigd door de zorg voor zijn ouders, die beiden zeer zwaar hulpbehoevend waren.

De feiten deden zich voor in een voorstad van de hoofdstad Wenen. De 48-jarige dader belde na de feiten zelf de hulpdiensten. Volgens de autoriteiten gaf hij de dubbele moord bij hun aankomst gewoon toe, en liet hij zich daarna zonder veel weerstand te bieden oppakken.



De zoon had zijn zwaar hulpbehoevende ouders de laatste jaren nagenoeg alleen verzorgd, in de gezinswoning in het kalme Perchtoldsdorf. Het bejaarde koppel, van 75 en 85 jaar, was bedlegerig en doof. De man nam daarnaast ook de zorg voor zijn twee zussen op zich. Ook zij zijn allebei doof.



Wat de man exact heeft bezield, is nog niet duidelijk. De ouders waren bij de aankomst van de hulpdiensten al overleden. Ze werden in hun slaapkamer in bed vermoord. Daar werd ook de honkbalknuppel teruggevonden.