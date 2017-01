Toch geen spoor naar Rusland na hacking Amerikaanse stroomleverancier

Door: redactie

De vermoedelijke hackeraanval op een stroomlerancier in de Amerikaanse staat Vermont is dan blijkbaar toch niet uit Rusland afkomstig. De betrokken diensten hebben geen sporen gevonden die leiden naar de Russische regering, schreef de Washington Post onder aanhaling van experten en regeringsfunctionarissen. De krant had eerder over het incident bericht en ook de verdenking geuit dat het Kremlin erachter zou steken.