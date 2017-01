Belangrijke Franse krant publiceert geen peilingen meer

Door: redactie

Vier maanden voor de Franse presidentsverkiezingen kondigt een van de belangrijkste kranten van het land, Le Parisien, aan geen politieke peilingen meer te zullen publiceren. "De moeilijkheid en het probleem van peilingen is de manier waarop we die in de media brengen", zei hoofdredacteur Stéphane Albouy op de zender France Inter. Die permanente race rond de peilingen voert alleen maar verder weg van het onderwerp zelf.