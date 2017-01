Bulgarije draagt Nederlandse terreurverdachte over

Door: redactie

3/01/17

Een 33-jarige terreurverdachte uit Eindhoven wordt door Bulgarije uitgeleverd aan Nederland. Dat heeft de rechtbank in de Bulgaarse stad Haskowo besloten, meldde de Bulgaarse staatsradio vandaag. Het Openbaar Ministerie in Den Bosch zegt de overlevering van de vrouw aan Nederland nog niet te kunnen bevestigen.

De vrouw werd op 21 december bij de grensovergang Kapitan Andreewo in het zuiden van Bulgarije aangehouden, toen zij met een auto de grens naar Turkije wilde oversteken. De arrestatie gebeurde op verzoek van Nederland op grond van een Europees aanhoudingsbevel. Ze was op weg naar Syrië. De vrouw stond al langer gesignaleerd.



De vrouw is bekeerd tot de islam, zou zij tegenover de rechtbank hebben gezegd. Wel zou zij willen terugkeren naar Nederland. Ze zou in september 2016 Nederland hebben verlaten en per auto naar Bulgarije zijn gereisd.