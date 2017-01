Indonesische moslims kwaad om nieuwe bankbiljetten en muntstukken

Door: redactie

3/01/17 - 16u56 Bron: Belga

© Facebook.

De Indonesische centrale bank heeft zich de woede van een deel van de moslimgemeenschap in het land op de hals gehaald. Op een nieuwe serie bankbiljetten en munten prijken de elf "nationale helden" van de eilandstaat, maar slechts vijf daarvan zijn moslims. Bovendien worden de vrouwen er zonder hoofddoek of sluier afgebeeld.

Met meer dan 190 miljoen moslims heeft indonesië de grootste islamgemeenschap ter wereld. De overgrote meerderheid daarvan is gematigd. Zo zie je er maar zelden vrouwen met een hoofddoek of een sluier.



In de afgelopen jaren wonnen de kleinere, conservatieve groepen wel aan invloed. Dat deel kan zich niet vinden in de nieuwe serie munten en biljetten. Eén conservatieve organisatie uit de provincie Atjeh gaat zelfs nog een stap verder en eist dat het biljet van 1.000 rupiah wordt teruggetrokken. Op dat biljet prijkt een ongesluierde Cut Meutia, een vrijheidsstrijdster aan het einde van de 19e eeuw.



De nieuwe serie munten en biljetten zijn sinds enkele dagen voor Kerstmis in omloop. Dat er effectief biljetten zullen worden teruggetrokken, lijkt voorlopig erg onwaarschijnlijk. De centrale bank heeft al laten weten dat de "nationale helden" niet werden geselecteerd op basis van religie.