Marine Le Pen komt nog zes miljoen euro tekort voor campagne presidentsverkiezingen

3/01/17 - 16u48 Bron: Belga

© reuters.

De Franse extreemrechtse presidentskandidaat Marine Le Pen komt nog zes miljoen euro tekort voor haar campagne voor de presidentsverkiezingen. Omdat de Franse banken haar campagne niet willen financieren, heeft Le Pen zich nu tot buitenlandse kredietinstellingen gewend. Dat heeft de leidster van de Franse partij FN meegedeeld aan de zender BFM TV.

"Alle Franse banken weigeren geld te lenen, hoewel er geen enkel risico bestaat", zegt Le Pen. "Als de banken zich de macht toe-eigenen om actie te ondernemen om zo'n belangrijke verkiezing tegen te werken, dan is dat echt een probleem."



Le Pen geeft in het interview aan dat ze daarom bij buitenlandse instellingen om krediet heeft gevraagd. "Heb ik een andere mogelijkheid? Ik heb Europese, Amerikaanse en ook Russische banken aangesproken. Bij de eerste die ja zegt, zal ik dat uiteraard accepteren."



Vooral het aanspreken van Russische banken zou wel eens vragen kunnen oproepen, onder meer na de berichten over Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen.



Le Pen had donderdag eveneens in een interview met BFM TV nog verklaard dat de annexatie van de Krim door Rusland "niet illegaal" was.