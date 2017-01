Nederlandse politie verklaart gewonde man onterecht dood na vuurwerkongeval

Door: redactie

Nieuwjaar De Nederlandse politie heeft dinsdag ten onrechte een man uit Meppel in de noordoostelijke provincie Drenthe doodverklaard. Op basis van "verkeerde informatie" bevestigde de politie een regionaal nieuwsbericht dat de 54-jarige man was overleden, nadat hij door vuurwerk zwaargewond was geraakt. Het bleek niet te kloppen.

"Een leidinggevende gaat persoonlijk excuses maken aan de familie. Wij betreuren deze foutieve berichtgeving ten zeerste", aldus de politie in Drenthe. Volgens een woordvoerder ligt de man wel "in zeer kritieke toestand in het ziekenhuis". Hij raakte in de nieuwjaarsnacht gewond door het afsteken van vuurwerk. Voor strafbare feiten heeft de politie geen aanwijzingen gevonden.



Geplande rellen

Bij de jaarwisseling bij onze noorderburen vielen meerdere incidenten te betreuren. Zoals in Vlissingen in Zeeland, waar zo'n 25 jongeren grote schade aanrichtten in een buurt. De politie gaat ervan uit dat de rellen bewust gepland waren. Bewakingscamera's in de wijk waren voor nieuwjaarsnacht al vernield en hout was verzameld om auto's in brand te steken. Onze collega's van het Algemeen Dagblad schrijven dat de jongeren zichzelf vooraf ook onherkenbaar hadden gemaakt. Volgens de politie bemoeilijken al deze factoren het onderzoek.



Tijdens de jaarwisseling werden meer dan tien auto's in brand gestoken. Ook werden deuren en ramen van vijf woningen en een winkel vernield en er werd vuurwerk door brievenbussen gegooid. Brandweer en politie werden met vuurwerk en stenen bekogeld. Voorlopig is nog niemand aangehouden. In Den Haag werd een agent aangereden, die nog steeds voor zijn leven vecht.