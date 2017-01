Fransman houdt zich vijf kilometer lang vast aan dak gestolen auto

Door: redactie

3/01/17 - 16u17 Bron: Belga

© thinkstock.

Een jongeman heeft zich in Frankrijk tijdens een helse rit over vijf kilometer vastgeklampt aan het dak van zijn gestolen auto. Hij hield zich met een hand aan de stangen van het dak vast en belde met het andere het noodnummer. Dat deelde de politie vandaag mee. De dief reed op een bepaald moment meer dan 130 kilometer per uur op de snelweg. Een politiewagen zette de achtervolging in en kon de autodief uiteindelijk inrekenen.