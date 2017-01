Door: redactie

3/01/17 - 14u41 Bron: vtmnieuws.be

video

De Syrische rebellen hebben besloten om de gesprekken over vrede in Syrië te bevriezen tot "de Syrische overheid en haar bondgenoten stoppen met het bestand rond de wapenstilstand te schenden." Dat lieten ze in een persbericht weten.