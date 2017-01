Peuter ligt gekneld onder ladenkast maar gelukkig is zijn tweelingbroertje er nog

video Ricky Shoff twijfelde als papa van de tweeling Bowdy en Brock om deze video op Facebook te posten. Maar hij deed het toch om twee redenen. Shoff wil enerzijds andere ouders wijzen op de gevaren van niet vastgemaakte kasten en hij vindt anderzijds de reactie van zijn tweejarige tweeling op een angstaanjagend incident binnen het eigen gezin "ongelooflijk".

© Facebook. © Facebook.

Vorig jaar kwam Ikea nog uitgebreid in het nieuws na enkele dodelijke ongevallen met kasten van het model 'Malm'. De Zweedse meubelgigant moest 50 miljoen dollar betalen aan drie Amerikaanse families en waarschuwt nu uitgebreid voor de gevaren van kasten die niet stevig aan de muur bevestigd worden. Meer dan terecht, zal een gezin uit het Amerikaanse Utah beamen na een ongeval met hun tweeling dat veel erger had kunnen aflopen.



We zien de peutertjes in het filmpje op de lades van een kast klimmen en het gevolg laat zich raden. De kast kantelt en valt op de tweeling. Brody komt met de schrik vrij maar zijn broertje Bowdy ligt gekneld onder het meubel en kan dus niet meer weg. Brody lijkt te bedenken hoe hij Bowdy kan redden.



Voor de kijker maar zeker voor de ouders - mama Kayli was net even de kamer uit - duurt het tergend lang voor Bowdy daadwerkelijk in actie schiet. Eerst klimt de amper tweejarige op de commode en maakt zo ongewild de situatie voor zijn broertje nog hachelijker. Gelukkig liet de val van de kast de lades deels openstaan, zodat Brody nog enigszins manoeuvreerruimte had. Het maakt ook dat Bowdy uiteindelijk de kast wat kan verschuiven in de juiste richting zodat zijn broertje kan ontsnappen.



Toen de moeder de slaapkamer weer binnenkwam, waren de twee alweer vrolijk aan het spelen, reageerde ze later. Ze had naar eigen zeggen de commode niet horen vallen noch Brody horen huilen. Maar op sociale media kregen de ouders naast bijval ook heel wat kritiek te slikken. Sommigen beschuldigden de vader er zelfs van een en ander in scène te hebben gezet om de bewuste huiscamera's die alles filmden te kunnen verkopen. Dat ontkent de familie ten stelligste.