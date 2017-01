Zwitserse agenten beschoten: schutter op de vlucht

Door: redactie

3/01/17 - 12u34 Bron: Belga

Schietpartij Twee agenten in Zwitserland zijn gewond geraakt bij een schietpartij, die uitbrak tijdens een huiszoeking.

De dader vluchtte weg. Volgens de politie is de 33-jarige verdachte "gevaarlijk". Agenten hielden een huiszoeking in Rehetobel, in het kanton Appenzell, waarop het tot de confrontatie kwam.



De gewonde agenten zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe erg zij er aan toe zijn.