Heruitgave 'Mein Kampf' al 85.000 keer verkocht in Duitsland

3/01/17 - 08u16

Een jaar na het verschijnen van de heruitgave met academisch commentaar van 'Mein Kampf' van Adolf Hitler, is het werk al 85.000 keer verkocht. "Deze verkoopcijfers hebben ons overrompeld, daarmee kon echt niemand rekening houden", aldus Andreas Wirsching, de directeur het Instituut voor Hedendaagse Geschiedenis in München.

De uitgave is het werk van een team onder leiding van historicus Christian Hartmann en voorziet de schrijfsels van Hitler van verscheidene kritische annotaties. De uitgave kwam op 8 januari vorig jaar op de markt.



Sinds 1 januari vorig jaar zijn de auteursrechten van 'Mein Kampf' - dat Hitler in 1924-1925 schreef toen hij in de gevangenis zat voor een mislukte staatsgreep - publiek domein. Na het overlijden van Hitler waren ze in handen gekomen van de deelstaat Beieren.



Tegengewicht

Het project dient uitsluitend pedagogische doeleinden, als tegengewicht voor een mogelijke uitgave van het werk zonder commentaar en zonder wetenschappelijk oogmerk.