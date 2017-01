Dikke villa en Maserati: het gaat goed met crimineel die model werd dankzij mugshot

Koen Van De Sype

De meeste mensen staan er niet op hun voordeligst op als ze door de politie op de foto worden gezet nadat ze iets hebben uitgestoken. Maar dat was niet het geval bij Jeremy Meeks (32). Toen zijn mugshot in 2014 op de Facebookpagina van de politie van het Amerikaanse Stockton verscheen, ging die viraal en kreeg hij zelfs modellencontracten aangeboden. En die legden hem geen windeieren.

© ap. Sinds maart vorig jaar is hij weer op vrije voeten, nadat hij in 2015 nog werd veroordeeld voor criminele bendeactiviteiten, het dragen van een geladen wapen in het openbaar, illegaal wapenbezit en bezit van munitie. Daar kreeg hij 27 maanden cel voor. Maar nu heeft hij voor het eerst weer eindejaar thuis kunnen vieren met zijn vrouw en drie kinderen. En daar blijkt hij niets te kort te komen. Op foto's op zijn Instagrampagina is hij te zien voor een gigantische villa en met een Maserati van 120.000 euro.



Manager

Dat is volgens zijn manager Jim Jordan van talentenagentschap White Cross Management te danken aan de vele aanbiedingen die hij al kreeg voor modellenwerk. En die komen van over de hele wereld.

© Instagram. Meeks is afkomstig uit Stockton, in het noorden van Californië. Hij groeide op in een arm gezin en raakte betrokken bij het criminele milieu toen hij bij de Northern Crips ging, een tak van de bekende bende uit Los Angeles. Hij trouwde acht jaar geleden met verpleegster Melissa, die al twee kinderen had. Samen kregen ze zeven jaar geleden ook nog een zoon.



Gearresteerd

In juni 2014 werd hij gearresteerd in een politieonderzoek naar criminele bendes op verdenking van vijf overtredingen van de wapenwet, en twee van lidmaatschap van een bende. Zijn foto werd wereldberoemd en hij slaagde erin zijn bekendheid te verzilveren.