Agenten Myanmar opgepakt na video mishandeling Rohingya-moslims

3/01/17 - 05u45 Bron: The Independent

Politieagenten en een mosliminwoner in Myanmar, aan de grens met Bangladesh (foto ter illustratie). © epa.

Nadat in een filmpje te zien is hoe politieagenten meerdere Rohingya-moslims mishandelen, zijn in Myanmar minstens vier politieagenten aangehouden. In de video is onder meer te zien hoe twee mannen door agenten tegen hun hoofd worden geschopt. Het filmpje werd begin november opgenomen door een agent en kwam pas dit weekend terecht op sociale media.

In de video is te zien hoe rijen jongens en mannen op de grond zitten, terwijl ze door de agenten worden geschopt en geslagen met wapenstokken. Agenten zouden op zoek zijn geweest naar een schutter die het op de politie gemunt had. De regering van Myanmar heeft laten weten dat het filmpje echt is, en dat stappen zullen worden ondernomen om de agenten in kwestie te straffen.



Minderheidsgroep

De Rohingya"s hebben het zwaar in Myanmar. Zowel mensenrechtenorganisaties als de VN maken zich zorgen over onder andere executies en verkrachtingen van de minderheidsgroep. Human Rights Watch meldde vorig jaar op basis van satellietbeelden dat het leger op grote schaal de Rohingya in het noordwesten van het land vernietigt.



Collectieve afstraffing

Volgense VN-functionaris John McKissick is het leger van Myanmar bezig met een "collectieve afstraffing" van de Rohingya"s. Volgens McKissick worden "mannen doodgeschoten, kinderen afgeslacht, vrouwen verkracht en huizen verbrand en geplunderd" om de Rohingya"s in het westen van het land de grens over te jagen. McKissick geeft leiding aan een missie van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in Myanmar.



De regering van president Aung San Suu Kyi zou niet genoeg doen om de moslimminderheid te beschermen. Vele Rohingya"s zouden Myanmar inmiddels zijn ontvlucht. De VN schat dat het om zo"n 30.000 mensen gaat.