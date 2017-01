Premier Fiji vraagt Reynders visumbeperkingen op te heffen

Door: redactie

Buitenlandminister Reynders op audiëntie bij de president van Fiji, George Konrote. © Twitter: @dreynders.

Tijdens zijn ontmoeting dinsdag met minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders heeft de Fijische premier Frank Bainimarama er bij de minister op aangedrongen druk uit te oefenen binnen de Europese Unie, om visumvrij reizen binnen de Schengenzone mogelijk te maken voor de inwoners van Fiji.

De visumbeperking was een van de eerste punten die de premier, die ook minister van Buitenlandse Zaken is, aanhaalde. "Ik zou het erg vinden als dit verzoek in het licht van de migratiecrisis gezien zou worden, en vraag België als lid van de Europese Unie om druk uit te oefenen in dit verband", aldus premier Bainimarama, die benadrukte dat inwoners van andere eilanden zoals de Salomonseilanden wel visumvrij kunnen reizen binnen de Schengenzone.



Staatsgreep

Minister Reynders benadrukte dat de visumbeperkingen nog een gevolg van de staatsgreep in 2006, en dat België intussen geen reden meer ziet om van de Fijiërs visa te vragen. "Het zou een normale evolutie zijn na de laatste verkiezingen in 2014. Er is geen reden meer om een sanctie te treffen", aldus de minister.



Geen migratieprobleem

Hij beloofde de kwestie te zullen aankaarten bij de Europese Commissie, om te kijken of een positief antwoord op de vraag van Fiji mogelijk is. "We hebben geen migratieproblemen met Fiji, het was enkel een gevolg van de verschillende sancties tegenover Fiji meer dan tien jaar geleden. Nu kunnen we gaan naar een meer normale situatie", aldus de minister nog.



Later op de dag bracht minister Reynders nog een bezoek aan de minister van Handel, het ministerie van Gezondheid en Medische Diensten en aan de president van Fiji, George Konrote.