Drie Cambodjanen vervolgd voor homopornografische foto's met koning

3/01/17 - 01u30 Bron: Belga

De Cambodjaanse koning Norodon Sihamoni. © anp.

De politie van Cambodja wil drie mensen opsporen die ervan verdacht worden een homopornografische fotomontage te hebben gemaakt waarin ook koning Norodom Sihamoni is gefotoshopt. De beelden werden de afgelopen dagen verspreid via Cambodjaanse en Thaise Facebookprofielen.

Generaal Khieu Sopheak, woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken, bevestigt dat er een onderzoek is geopend naar de drie verdachten. "Er is een aanhoudingsbevel tegen hen", zo klinkt het. "Als we niets doen, dan zullen anderen hun voorbeeld volgen."



Belediging

"De koning staat symbool voor de hele natie. Dus als ze de koning beledigen, beledigen ze heel de natie", zegt de woordvoerder nog. Er wordt vermoed dat twee van de verdachten momenteel nog in Cambodja verblijven. Een derde verdachte zit wellicht in Thailand.



Zes maanden

Op het beledigen van het staatshoofd staat in Cambodja een maximale celstraf van zes maanden. Maar omdat er slechts zeer zelden met de koning wordt gespot, wordt er zo goed als nooit gebruik gemaakt van die mogelijkheid.



De 63-jarige koning Norodom Sihamoni is een gewezen balletdanser. Hij is niet getrouwd en heeft geen kinderen.