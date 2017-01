Emissieboetes voor automakers in Zuid-Korea

Door: redactie

Zuid-Korea heeft de verkoop van tien modellen van Nissan, BMW en Porsche in het land verboden wegens gesjoemel met documenten over emissietesten. De autobouwers kregen daarnaast boetes opgelegd van in totaal 7,2 miljoen won (5,7 miljoen euro), aldus het Zuid-Koreaanse ministerie van Milieu.