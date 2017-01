Reynders vraagt ook aan Fiji steun voor Belgisch zitje in VN-Veiligheidsraad

Door: redactie

3/01/17 - 00u09 Bron: Belga

Op de tweede dag van zijn bezoek aan Fiji heeft minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) een ontmoeting gehad met premier Frank Bainimarama. Tijdens dat gesprek vroeg hij onder meer om de Belgische kandidatuur voor een zitje als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad in 2019 en 2020 te steunen.

Minister Reynders legde aan premier Bainiamarama uit dat België elke 10 à 12 jaar probeert deel uit te maken van de VN-Veiligheidsraad. Hij benadrukte dat België geen nationale agenda heeft, en zei dat het door het lidmaatschap van België van de Mensenrechtenraad en ECOSOC (Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties) mogelijk is om elkaar "wederzijds te steunen" bij verschillende kandidaturen. Concreet beloofde hij de kandidatuur van Fiji voor de Mensenrechtenraad te steunen.



Nog geen steun

Waar minister Reynders tijdens zijn bezoek aan Australië vorige week de steun toegezegd kreeg van de Australische premier Malcolm Turnbull en zijn Australische ambtsgenote Julie Bishop, was dat vandaag nog niet het geval. Toch is de minister positief over de mogelijkheid Fiji's steun te verwerven. "Tot nu toe hebben we geen bevestiging daarvan, maar het was zeer belangrijk om een rechtstreeks contact te hebben met de premier daarover. En we zullen de komende dagen en weken zien of het mogelijk is om hun steun daarvoor te krijgen", aldus Reynders.



Diplomatieke relaties

België en Fiji onderhouden al sinds september 1972 diplomatieke relaties, maar het is voor het eerst dat een Belgische minister een bezoek brengt aan het land.