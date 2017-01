Denemarken schrapt transseksualiteit van lijst met psychische aandoeningen

Door: redactie

Transseksualiteit wordt voortaan in Denemarken niet meer beschouwd als een psychische aandoening. Dat meldt het Deense ministerie van Volksgezondheid, dat er aan toevoegt dat Denemarken daarmee het eerste land is dat een dergelijk stap zet.

Transseksualiteit wordt geschrapt van de lijst met pyschische aandoeningen en ingedeeld "in een andere categorie", luidt het.



De schrapping verandert trouwens niets aan de formaliteiten die mensen moeten doorlopen als ze van geslacht willen veranderen: om hormonenbehandelingen te krijgen, moeten transseksuelen talloze, lange psychische onderzoeken ondergaan.



In de internationale diagnoselijsten van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wordt transseksualiteit echter nog steeds bestempeld als een "storing van de geslachtsidentiteit", een definitie die al langer op kritiek stuit.