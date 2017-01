Rebellen bevriezen gesprekken naar aanloop van vredesonderhandelingen

Door: redactie

2/01/17 - 23u35 Bron: Belga

Een door de Russen vrijgegeven foto van Russische militairen in het kapotgeschoten Aleppo. © ap.

Een tiental rebellengroepen in Syrië heeft vandaag aangekondigd alle onderhandelingen te bevriezen die gelinkt zijn aan de vredesonderhandelingen die eind deze maand van start zouden moeten gaan in de Kazachse hoofdstad Astana. Ze doen dat vanwege de "schendingen" door het regime van het staakt-het-vuren, dat vier jaar geleden van start is gegaan.

"Aangezien de schendingen voortduren, kondigen de rebellengroepen de bevriezing aan van alle gesprekken die gelinkt zijn aan de onderhandelingen van Astana", aldus de rebellen in een persbericht.



Staakt-het-vuren

Ze verklaarden nog dat zij "het staakt-het-vuren in het hele land hebben gerespecteerd, maar het regime en zijn bondgenoten hebben niet opgehouden het vuur te openen en hebben regelmatig zware schendingen begaan in de regio's Wadi Barada en Oost-Ghouta. Ondanks verschillende oproepen aan de partij die borg staat voor het regime (Rusland, red.) duren de schendingen voort, wat het leven bedreigt van honderdduizenden mensen."



Nieuwe luchtaanvallen

Vandaag meldden de rebellen en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten dat het Syrische regime opnieuw begonnen was met luchtaanvallen op Wadi Barada, in de buurt van de hoofdstad Damascus, en in het zuiden van Aleppo. De rebellen hadden afgelopen weekend al gewaarschuwd dat ze het staakt-het-vuren zouden opblazen als het regime niet zou ophouden het bestand te schenden.



Rusland bemiddelde samen met Turkije een wapenstilstand tussen verschillende vijanden in het Syrische conflict. Dat broze bestand, dat geen betrekking heeft op de jihadisten van groepen als al-Qaida en Islamitische Staat, is sinds vrijdag van kracht.