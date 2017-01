Selfievideo toont schutter aanslag Istanboel

Door: redactie

2/01/17 - 22u01 Bron: karar.com

© afp.

video Turkse media hebben een selfievideo gepubliceerd van de vermoedelijke dader van de aanslag op discotheek Reina in Istanboel, op oudejaarsnacht. Op de video is de verdachte te zien op het beroemde Taksimplein.

© afp.

Het is onduidelijk wanneer de video gemaakt is. Wel blijkt nu dat een foto die eerder door de politie verspreid was een screenshot is uit deze selfievideo. Mogelijk heeft de politie een smartphone van de verdachte in handen.



Bij de aanslag op discotheek Reina in Istanboel vielen in de nacht van oud op nieuw 39 slachtoffers. De dader opende binnen het vuur en kon daarna in de chaos ontkomen.