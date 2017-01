SpaceX wil zondag weer de ruimte in, nadat poging in september volledig mislukte

Door: redactie

Op 1 september ontplofte een onbemande raket van SpaceX. © reuters.

SpaceX, het commerciële ruimtevaartbedrijf van Tesla-miljardair Elon Musk, wil zondag weer een raket lanceren. Het wordt de eerste lancering sinds een poging in september volledig mislukte.

Bij de ontploffing raakte niemand gewond. Intussen heeft SpaceX de oorzaak van het ongeval achterhaald. Een onderzoeksteam heeft geconcludeerd dat een probleem met een zuurstoftank zorgde voor de ontploffing.



Bij de ontploffing raakte niemand gewond. Intussen heeft SpaceX de oorzaak van het ongeval achterhaald. Een onderzoeksteam heeft geconcludeerd dat een probleem met een zuurstoftank zorgde voor de ontploffing.

Opnieuw Komende zondag moet een raket van SpaceX opnieuw meerdere communicatiesatellieten in een baan om de aarde brengen. Het bedrijf gebruikt dezelfde soort herbruikbare raket als in september. Het ontwerp van de raket is naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek aangepast.