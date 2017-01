Obama geeft op 10 januari afscheidsspeech in Chicago

Door: redactie

2/01/17 - 22u12 Bron: Belga

© afp.

De afscheidnemende Amerikaanse president Barack Obama wil op dinsdag 10 januari een afscheidsspeech geven, zo heeft het Witte Huis meegedeeld. Verwacht wordt dat hij daarin zal focussen op zijn nalatenschap als leider van de VS. Obama zal de toespraak houden in Chicago, de stad waar hij zijn politieke loopbaan lanceerde.

Concrete details over de inhoud van de speech worden niet meegedeeld. Obama stelt dat hij nog maar net is begonnen met het maken van enkele aantekeningen, maar dat hij wel zijn "dankbaarheid" wil uitdrukken. In de mededeling van de president wordt voorts benadrukt dat de Verenigde Staten tijdens zijn twee ambtstermijnen verschillende uitdagingen wisten te overwinnen. In zijn toespraak zal hij ideeën aanreiken over de richting die we uitgaan, meldt Obama nog.



Zondag had Obama op Twitter ook al kort teruggeblikt op zijn periode in het Witte Huis. Daarbij noemde hij zijn acht jaar durende presidentschap een "privilege". Obama zal de deur van het Witte Huis op vrijdag 20 januari definitief achter zich dichttrekken. Op die dag wordt Donald Trump namelijk ingehuldigd als 45ste president van de VS.