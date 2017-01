Israëlische premier Netanyahu ondervraagd in corruptiezaak

Door: redactie

Speurders van de antifraude-eenheid van de Israëlische politie zijn vandaag begonnen met een ondervraging van premier Benjamin Netanyahu. Dat melden de lokale media.

De onderzoekers kwamen rond 18.30 uur (17.30 uur in België) aan bij de ambtswoning van Netanyahu, in het centrum van de stad Jeruzalem, zo meldt de Israëlische openbare omroep.



Het Openbaar Ministerie was een onderzoek tegen Netanyahu opgestart omdat hij mogelijk steekpenningen zou hebben ontvangen van twee zakenmannen.



Vanmorgen, na een bijeenkomst van zijn Likoed-partij, had Netanyahu de beschuldigingen ontkracht door te stellen dat het om "gebakken lucht" gaat. Hij raadde de oppositie dan ook aan om "met de feestelijkheden te wachten". "Er zal niets worden gevonden, omdat er niets is", zo klonk het nog.