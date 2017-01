Amri gebruikte zelfde wapen op kerstmarkt als in Milaan

Door: redactie

Het wapen dat Anis Amri gebruikt heeft tegen de politie in Milaan is zo goed als zeker hetzelfde wapen waarmee hij de Poolse chauffeur van de vrachtwagen heeft doodgeschoten in Berlijn. Dat meldt het Openbaar Ministerie in Milaan.