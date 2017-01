Twee kinderen met spoed naar het ziekenhuis nadat ze drugs op straat vinden en inslikken

Door: redactie

Illustratiebeeld. © anp.

nederland Twee meisjes van elf en twaalf jaar oud zijn vanavond onwel geworden in het Nederlandse Zwanenburg. Ze hadden drugs op straat gevonden en die ingenomen. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie gaat het om gekleurde pillen in een zakje. "Het lijken net snoepjes", vertelt de politie aan NOS. "Een van hen is er slecht aan toe", aldus een politiewoordvoerder. "Het andere meisje is wat warrig."



Het is nog niet bekend welke drugs de meisjes hebben ingenomen. Er wordt in de omgeving met een hond gezocht of er nog meer pillen op de grond rondslingeren.