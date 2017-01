Nederlandse korpschef woedend over geweld tegen hulpverleners: "Ze redden levens, maar lopen zelf gevaar. Idiotie ten top''

Door: redactie

2/01/17 - 18u22 Bron: AD.nl

geweld jaarwisseling Korpschef Erik Akerboom van de Nederlandse nationale politie wil een 'brede maatschappelijke discussie' over geweld tegen hulpverleners en andere overlast tijdens de jaarwisseling. Hij is woedend over het geweld dat ook deze jaarwisseling in Nederland weer tegen politie en hulpverleners is gebruikt.

Korpschef Erik Akerboom wil een gesprek met de burgemeesters en het Openbaar Ministerie over het geweld rond de jaarwisseling. © anp. De viering noemt hij een jaarlijkse 'risicowedstrijd die Oud en Nieuw heet' voor zijn korps.



Hoewel het aantal incidenten algemeen dit jaar daalde, moesten veel hulpverleners het ontgelden, en dat meer dan vorig jaar. In diverse grote steden en andere plaatsen in Nederland werden agenten en brandweerlieden en medewerkers van de ambulance aangevallen en bekogeld met vuurwerk en stenen. Verschillende auto's werden in brand gestoken. In een buitenwijk van Amsterdam filmden jongeren zelf hoe ze met vuurwerk een auto opbliezen.



"Zo lang onze collega's worden bekogeld, zo lang burgers hun auto in vlammen zien opgaan, zo lang we nog miljoenen aan schade veroorzaken, zijn we niet op de goede weg'', stelde de korpschef in zijn nieuwjaarsboodschap.

Onaanvaardbaar "Hulpverleners verlaten nota bene hun gezin om ervoor te zorgen dat diezelfde mensen beschermd worden of hulp krijgen die ze nodig hebben" Het toegenomen geweld tegen agenten en andere hulpverleners is volgens Akerboom onaanvaardbaar. "Hulpverleners verlaten nota bene hun gezin om ervoor te zorgen dat diezelfde mensen beschermd worden of hulp krijgen die ze nodig hebben. Ze redden levens, maar lopen zelf gevaar. Dat is de idiotie ten top.''



Akerboom wil het gesprek aangaan met politiecollega's, de minister, de burgemeesters en het Openbaar Ministerie. "Ik roep ook alle Nederlanders op om het gesprek met elkaar te voeren.''

Zwaar vuurwerk Hij spreekt zich tevens uit voor een verbod op zwaar vuurwerk. Een goede eerste stap zou volgens hem zijn om de legale verkoop te beperken tot siervuurwerk. "We zien steeds zwaarder knalvuurwerk in omloop komen. Schades worden omvangrijker en letsel neemt toe.''



De combinatie met alcohol en drugs maakt het extra gevaarlijk, vindt Akerboom. "Elk jaar rond deze tijd roepen we dat het moet stoppen. Maar er is meer nodig om de spiraal te doorbreken. We gaan onze aanpak tegen het licht houden en waar mogelijk verbeteren.''