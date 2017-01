Politie Keulen onder vuur na controle op 'Nafris'

Door: redactie

3/01/17 - 11u43 Bron: Belga

© epa.

Nieuwjaar Het hoofd van de Keulense politie heeft maandag de kritiek op het optreden van zijn manschappen op oudejaarsavond de kop in gedrukt. De politie van Keulen had beschuldigen van racisme en 'ethnic profiling' gekregen, nadat ze op oudejaarsavond had laten weten dat honderden 'Nafris' (Noord-Afrikanen) aan controles werden onderworpen.

De politie in Keulen was massaal gemobiliseerd in de nacht van oud naar nieuw. De agenten moesten voorkomen dat er opnieuw honderden vrouwen werden aangerand of bestolen, zoals een jaar eerder het geval was. Volgens de Keulse politie heeft een "consequent optreden" van de 1.700 agenten ervoor gezorgd dat er uiteindelijk slechts een tien meldingen van seksuele delicten waren.



Toch komt er ook kritiek op het optreden van de ordediensten, onder meer omdat de politie via Twitter had laten weten honderden 'Nafris' te hebben gecontroleerd. Onder meer Simone Peter, de partijleidster van Die Grünen, stelde zich de vraag of de praktijk van het 'ethnic profiling', waarbij mensen van een bepaalde bevolking aan strengere controles worden onderwerpen, wel gerechtvaardigd was. Het gebruik van het woord 'Nafris' vond ze totaal "onaanvaardbaar".



"Zeer agressief"

Jürgen Mathies, het hoofd van de Keulense politie, zei maandag spijt te hebben van het gebruik van het woord 'Nafris'. Wel verdedigde hij het optreden van de politie en benadrukte hij dat er geen sprake was van 'ethnic profiling'. Hij stelde dat de controles in de eerste plaats gericht waren tegen "zeer agressieve" groepen die met de trein onderweg waren naar Keulen. "Het hoge aantal jonge mannen dat we toen vastgesteld hadden, heeft ons verrast", zo zegt Mathies, daarbij benadrukkend dat het nu eenmaal vooral om Noord-Afrikaanse mannen ging.



Als de politie niet tot de controles was overgegaan, was een herhaling van de situatie van vorig jaar mogelijk geweest, verklaarde Mathies nog.