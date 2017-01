Politiechef Keulen: "Om 20 uur was de situatie net zoals vorige oudejaarsavond, ik maakte mij grote zorgen"

Door:

Ook in andere Duitse steden verzamelden grote mannengroepen; In Oostenrijk reeks aanrandingen gemeld

Agenten omsingelen een grote groep jonge Noord-Afrikaanse mannen aan het station van Keulen

Nadat Keulen vorig jaar het toneel was geweest van massa-aanrandingen, waren alle ogen met eindejaar op de Duitse stad gericht. De politiemaatregelen waren draconisch om een nieuwe escalatie te verhinderen. Maar op een bepaald moment dreigde het toch nog mis te gaan. De politie was verrast door het hoge aantal jonge Noord-Afrikaanse mannen die opnieuw naar Keulen waren afgezakt en moest versterking vragen. Ook in andere Duitse steden verzamelden grote mannengroepen. In Oostenrijk vonden eveneens een reeks aanrandingen plaats.

"Op vrijdagavond hadden we de eerste aanwijzingen dat mogelijk talrijke Noord-Afrikanen op weg naar Keulen waren", verklaarde politiechef Jürgen Mathies. Zo werden een driehonderdtal mensen van een trein gehaald in het station van Deutzer.



"Rond 20 uur al was de situatie zoals in 2015 wat betreft groepen mannen die onder invloed waren, rondhingen aan het station en agressief gedrag vertoonden", aldus Mathies. Kort voor middernacht maakte de politiechef zich zorgen dat de situatie uit de hand zou lopen. Hij vroeg versterking. 200 extra agenten kwamen naar Keulen bovenop de 1.500 reeds aanwezige agenten. "Indien we niet zo sterk aanwezig zouden geweest zijn als politiemacht, dan hadden we toestanden gehad zoals vorig jaar", verklaarde Mathies.

Politiechef Jürgen Mathies. Zo werd de identiteit van 650 mensen gecontroleerd, bijna uitsluitend Noord-Afrikanen. Zij trokken dit jaar opnieuw met honderden naar Keulen. Aan 190 mensen werd de toegang tot de feestzone in de stad ontzegd. 92 mensen werden in hechtenis genomen. Nu waren er tien meldingen van seksuele delicten. Daar was er geen enkele bij van verkrachting.



Matthies verzette zich tegen het verwijt dat de agenten aan 'ethnic profiling' deden, dat ze met andere woorden een bevolkingsgroep viseerden. "Het ging om het gedrag van de mannen. In het merendeel van de gevallen moest er met mogelijke delicten rekening gehouden worden. En er werden overigens ook Duitsers gecontroleerd", voegde hij daaraan toe. Hij stelde dat de controles in de eerste plaats gericht waren tegen "zeer agressieve" groepen die met de trein onderweg waren naar Keulen.

Ook in andere Duitse steden werd een gelijkaardig fenomeen waargenomen. In Hamburg en Hannover vielen Noord-Afrikanen op een onaangename manier op. Ze vertoonden agressief gedrag volgens de politie. In Frankfurt telden de veiligheidsdiensten 1.900 mensen die in meerdere groepen naar de stad gereisd waren.



Eveneens in Essen, Düsseldorf en Dortmund verzamelden grote groepen mannen. Het is vooralsnog onduidelijk in welke mate deze samenkomsten vooraf georganiseerd waren, schrijft de Duitse krant Die Welt. In Hamburg werden 14 seksuele delicten gemeld volgens de Duitse krant Bild.