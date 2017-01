Zieke studente bestelt snelle hap. Maar ze heeft nog opvallend verzoek dat ongezien is

© Facebook.

Een kant-en-klaarmaaltijd die thuis wordt geleverd, is ideaal wanneer je te ziek bent om de deur uit te gaan. In Noord-Ierland bestelde een studente echter meer dan dat.

Feeley's Fish & Chip Shop in Belfast kreeg op 30 december namelijk een ongewone bestelling binnen van Fiona Cuffe. De zieke studente bestelde niet alleen de gebruikelijke fish and chips maar voegde nog een opvallende opmerking toe aan de online bestelbon.



"Willen jullie alsjeblieft bij de supermarkt enkele (griep)medicijnen voor me meenemen. Ik bestel alleen maar eten om aan die medicijnen te komen. Ik ben doodziek", schreef ze.



De koerier gaf gehoor aan het bijzondere verzoek en leverde de medicijnen samen met de maaltijd af.



Feeley's Fish & Chip Shop plaatste nadien de bestelbon op Facebook: "Wij geven alleen de beste service". De post kreeg heel wat bijval. Ook de vader van Fiona reageerde. Hij zei dat zijn dochter zich heel wat beter voelde nadat de medicijnen hun werk deden.