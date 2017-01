Dodentol na opstand Braziliaanse gevangenis loopt op tot 60 slachtoffers

Door: redactie

Bij de opstand in een gevangenis in de Braziliaanse stad Manaus zijn nu al zeker 60 gevangenen om het leven gekomen. Dat heeft Pedro Florencio, het hoofd van het gevangeniswezen van de deelstaat Amazonas meegedeeld. Volgens Florencio gaat het om de grootste slachtpartij in een gevangenis ooit in die deelstaat.