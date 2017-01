Reisadvies Turkije blijft ongewijzigd

Door: redactie

Buitenlandse Zaken past het reisadvies voor Belgen die naar Turkije willen niet aan na de aanslag van oudejaarsnacht op een nachtclub in Istanboel. "Verhoogde waakzaamheid" blijft dus geboden bij reizen naar Turkije.

Het reisadvies werd vandaag opnieuw geëvalueerd bij de federale overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken. Het reeds geldende reisadvies dekt volgens de woordvoerder de situatie van het voorbije weekend, waardoor er geen wijzigingen zijn. Buitenlandse Zaken vraagt van de reizigers een verhoogde waakzaamheid, dat al na eerdere aanslagen.



Wel voegt de FOD in het advies de gebeurtenissen van het voorbije weekend toe. "Op 1 januari 2017 vond een aanslag plaats in discotheek Reina in Istanboel. Daarbij vielen meerdere dodelijke slachtoffers en gewonden. De dader is nog steeds voortvluchtig. Volg de instructies van de lokale autoriteiten op de voet."



Wegens de aanhoudende militaire acties en de antiterreuracties in het oosten van Turkije en het conflict in Syrië, raadt Buitenlandse Zaken al langer niet-essentiële reizen af naar een resem provincies in het oosten van het land: Adana, Hatay, Gaziantep, Kilis, Sanliurfa, Mardin, Sirnak, Mus, Bingöl, Bitlis, Batman, Kars, Igdir, Agri, Van, Diyarbakir, Hakkari, Siirt en Tunceli.



De reizigers wordt ook gevraagd zich te registeren via https://travellersonline.diplomatie.be.