Al acht verdachten opgepakt na aanslag in nachtclub

Door: redactie

2/01/17 - 13u48 Bron: vtmnieuws.be

video Na de aanval op een nachtclub in Istanboel gisterenochtend, waarbij 39 doden vielen, heeft de politie acht mensen opgepakt. Dat meldt het persagentschap DHA, zonder verdere details te geven. Islamitische Staat (IS) heeft de aanval op nachtclub Reina opgeëist.

"Wat ze te maken hebben met de aanslag, is nog niet duidelijk. Volgens Turkse media is de dader ook gelinkt aan een aanslag op de luchthaven van Atatürk vorig jaar", zegt VTM NIEUWS-journaliste Romina Van Camp.



"Die aanslag werd nooit opgeëist, maar er werd onmiddellijk gedacht aan IS. Nu heeft IS de aanslag wel opgeëist en dat is de eerste sinds lange tijd in Turkije. "De Turken en de Russen hebben intussen al vergeldingsacties gehouden in Syrië", vertelt Van Camp nog.