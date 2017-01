Asielzoeker steekt zichzelf in brand in Duitse supermarkt

Door: redactie

In een supermarkt in Gaimersheim, in de Duitse deelstaat Beieren, heeft een 19-jarige asielzoeker uit Afghanistan zichzelf met benzine overgoten en in brand gestoken. Het vuur kon snel worden geblust en de tiener werd met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht, zo meldt de politie.