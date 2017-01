bewerkt door: redactie

2/01/17 - 13u22 Bron: Belga

© epa.

Bij een botsing tussen een terreinwagen en een minibusje in de Thaise provincie Chonburi zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Twee mensen raakten gewond, meldt de politie.

© epa.

Het ongeval gebeurde nadat de bus rechtsomkeer maakte op een drukke baan en frontaal in botsing kwam met de terreinwagen. Beide voertuigen vlogen in brand.



De botsing brengt het aantal verkeersdoden tussen 29 december en 1 januari in Thailand op 280.