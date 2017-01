Dodentol mijnongeval India loopt op tot 18

bewerkt door: redactie

2/01/17 - 13u20 Bron: Belga

© epa.

In India konden reddingswerkers al achttien lichamen bergen uit de deels ingestorte koolmijn. Volgens de autoriteiten worden nog vijf kompels vermist, maar de Times of India bericht op basis van omwonenden dat het er meer dan dertig zouden zijn.

© afp. © ap.

Donderdagavond stortte een deel van de koolmijn in de omgeving van Lalmatia in de noordoostelijke deelstaat Jharkhand in na een aardverschuiving. De mijn wordt uitgebaat door Eastern Coalfields, dat deel uitmaakt van het staatsconcern Coal India. Slechts twee mijnwerkers konden gered worden.



"We werken met 200 hulpverleners de klok rond om naar de vermisten te zoeken", zegt S.K. Singh, die de reddingsoperatie coördineert. Momenteel wordt op een diepte van 100 meter gezocht naar de vermiste kompels.