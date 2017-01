Bomauto ontploft in buurt luchthaven Mogadishu: zeker drie doden

Bewerkt door: Fien Tondeleir

2/01/17

In Mogadishu, de hoofdstad van Somalië, is een auto tot ontploffing gebracht in de buurt van de internationale luchthaven. Het gaat om een zelfmoordaanslag. Zeker drie mensen lieten het leven.

Getuigen meldden hoe ze krachtige explosies en geweerschoten gehoord hadden in de buurt van de internationale luchthaven. Het ging uiteindelijk om een bomauto die in de buurt van een veiligheidscontrole, op een paar honderd meter van de militaire basis van de Afrikaanse Unie, werd opgeblazen. Even later was een tweede ontploffing te horen, net als geweerschoten.



De controlepost ligt dicht bij de kantoren van de Verenigde Naties en het Peace Hotel, dat vaak wordt bezocht door buitenlanders en ambtenaren.



In het Afrikaanse land vinden geregeld bomaanslagen plaats in hotels of aan militaire controleposten. Die worden meestal opgeëist door de lokale terreurorganisatie Al-Shabaab. Intussen zijn de presidentsverkiezingen in het land, een belangrijke stap naar herstel, al meerdere keren uitgesteld als gevolg van de onveilige situatie.