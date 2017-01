"Syriër opgepakt die met valse politiewagen op mensenmassa wilde inrijden"

Karen Van Eyken

2/01/17 - 12u56 Bron: Der Spiegel

© getty.

Duitsland Speciale eenheden hebben op 31 december in alle vroegte een 38-jarige Syriër opgepakt in zijn woning in de Duitse stad Saarbrücken. Hij zou een aanslag gepland hebben tijdens oudejaar. De verdachte ontkent. Het nieuws lekte vandaag pas uit. Dat meldt de website van het Duitse weekblad Der Spiegel.

De politie geeft voorlopig geen verdere details, maar zegt wel dat dringende actie nodig was in de zaak. Der Spiegel meent alvast meer te weten.



Volgens de aanwijzingen waarover de Duitse politie beschikte, zouden de plannen erin bestaan hebben om met valse politiewagens in te rijden op een mensenmassa tijdens oudejaar.



Hasan A. had via berichtendienst Telegram contact met een vermoedelijke jihadist van IS in hun Syrische bolwerk Raqqa. Op zijn mobiel troffen de veiligheidsdiensten omvangrijke chatgesprekken aan. Tijdens een ondervraging gaf de Syriër aan het verhaal verzonnen te hebben. Hij zou het aanslagscenario uitgevonden hebben om van IS 180.000 euro te verkrijgen om zijn familie in Syrië te ondersteunen.



Ook de autoriteiten gaan ervan uit dat de man overwegend uit financiële motieven handelde. Op basis van de huidige stand van het onderzoek achten zij het volgens Der Spiegel onwaarschijnlijk dat de Syriër daadwerkelijk tot het plegen van een aanslag zou zijn overgegaan. Niettemin zit Hasan A. in de cel. Om 13 uur geeft de politie een persconferentie in Saarbrücken.