"Opgepakte Syriër die met valse politiewagen op mensenmassa wilde inrijden, viseerde ook België"

Duitsland Speciale eenheden hebben op 31 december in alle vroegte een 38-jarige Syriër opgepakt in zijn woning in de Duitse stad Saarbrücken. Hij zou een aanslag gepland hebben tijdens oudejaar. Het nieuws werd nu pas door de politie van de westelijke deelstaat Saarland gemeld. Hij wilde ook in België toeslaan.

Volgens de aanwijzingen waarover de Duitse politie beschikte, zouden de plannen erin bestaan hebben om met valse politiewagens in te rijden op mensenmassa's tijdens oudejaar.



Hasan A. had via berichtendienst Telegram contact met een vermoedelijke jihadist van IS in hun Syrische bolwerk Raqqa. Op zijn mobiel troffen de veiligheidsdiensten omvangrijke chatgesprekken aan. Zo zou de man in december via een tussenpersoon 180.000 euro gevraagd hebben aan IS, zo zei de openbaar aanklager vandaag. "Met het geld wilde hij voertuigen en springstoffen kopen om er mee op mensenmassa's in te rijden."



Tijdens een ondervraging gaf de Syriër volgens het Duitse weekblad Der Spiegel aan het verhaal verzonnen te hebben. Hij zou het aanslagscenario uitgevonden hebben om van IS 180.000 euro te verkrijgen om zijn familie in Syrië te ondersteunen.



Volgens de Duitse politie wilde de man toeslaan in Duitsland, Frankrijk, België en Nederland.