Hollande hoopt dit jaar op "overwinning tegen terrorisme"

Door: redactie

2/01/17 - 10u43 Bron: Reuters

President Hollande bezocht deze ochtend de Franse troepen in Irak. © afp.

Frans president François Hollande hoopt dat 2017 het "jaar van de overwinning tegen het terrorisme" wordt. Dat zei hij tegen de Franse troepen in Bagdad, Irak, die hij vanochtend bezocht.

We vragen de Russen niet langer deel te nemen aan dodelijke militaire operaties Premier Bernard Cazeneuve

In het kader van de internationale coalitie tegen IS zitten ongeveer 500 Franse soldaten in Irak om er de lokale strijdkrachten op te leiden en te ondersteunen. Om hen een hart onder de riem te steken, bracht Hollande hen deze ochtend een bezoek.



De socialistische president zag zijn land de afgelopen twee jaar het slachtoffer worden van een reeks terroristische aanslagen. De soldaten die meestrijden in de door de VS geleide coalitie tegen terrorisme voorkomen dat er thuis meer massamoorden plaatsvinden, zo zei hij.



"Alles dat bijdraagt aan de reconstructie van Irak is een bijkomende stap om te voorkomen dat Daesh (het Arabische acroniem voor Islamitische Staat, red.) ons eigen territorium aanvalt", aldus Hollande. "Optreden tegen het terrorisme hier in Irak, is ook optreden tegen terroristische acties op eigen bodem en dus voorkomen dat er negatieve gevolgen zijn voor onze landgenoten."



Later vandaag reist Hollande nog naar de Koerdische stad Erbil, waar Frankrijk zo'n 38 ton aan hulpgoederen zal leveren. Op het programma staan ook nog ontmoetingen met premier Haider al-Abadi en president Fuad Masum.



Wapenstilstand Syrië

Frankrijk heeft Rusland vandaag ook opgeroepen om het staakt-het-vuren in Syrië te respecteren. Dat land bemiddelde samen met Turkije een wapenstilstand tussen verschillende vijanden in het Syrische conflict. Het broze bestand is sinds vrijdag van kracht, maar werd sindsdien al meerdere keren geschonden.



"We veroordelen resoluut alles wat Rusland zou kunnen doen in Syrië dat zou kunnen bijdragen tot een voortzetting van de gevechten", zei Frans premier Bernard Cazeneuve vanochtend op France Inter Radio.



Rebellen waarschuwden zaterdag dat ze de wapenstilstand zouden opgeven als het regeringskamp het akkoord zou blijven schenden. Ze vroegen de Russen, die zich aan de zijde van president Bashar al-Assad geschaard hebben, aanvallen van het regeringsleger in toom te houden.



"We hopen dat de gesprekken tussen afzonderlijke Syrische strijdkrachten doorgaan zodat de wapenstilstand kan standhouden", aldus Cazeneuve. "We vragen de Russen niet langer deel te nemen aan dodelijke militaire operaties."