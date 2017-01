"Ik deed alsof ik dood was": overlevende vertelt over horror in nachtclub Reina

Door: redactie

video Een overlevende van de aanslag op nachtclub Reina in Istanboel op oudejaarsavond vertelt hoe hij de schietpartij overleefde. "Ik deed alsof ik dood was, zodat hij niet meer op mij zou schieten", zegt Francois al-Asmar vanuit het ziekenhuis.

De man kwam ervan af met een wonde aan zijn schouder. Bij het eerste schot dachten de feestgangers dat het ging om "een boze of dronken man", tot ze het geluid van een machinegeweer hoorden. Al-Asmar vertelt hoe de terrorist niet in de lucht schoot maar richting de grond. "Als ik met mijn hele lichaam op de vloer lag, zou ik aan flarden zijn geschoten", vertelt hij.



Bij de aanval op nachtclub Reina in Istanbul vielen 39 doden en 65 gewonden. Onder de doden zouden ook minstens 15 buitenlanders zijn, waaronder de 23-jarige Kerim A. uit het Limburgse Houthalen-Helchteren.