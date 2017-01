Piloot zit stomdronken in de cockpit, politie grijpt net op tijd in

© Thinkstock.

Een piloot in de Canadese stad Calgary had zoveel gedronken dat hij buiten bewustzijn was in de cockpit vlak voor het opstijgen. Dankzij een opmerkzame crew kon de politie de man net op tijd van het vliegtuig halen. Het alcoholpercentage in zijn bloed was drie keer hoger dan de toegestane limiet.

De piloot moest een Boeing 737 van Sunwing Airlines met 99 passagiers en zes bemanningsleden van het Canadese Calgary naar Cancun in Mexico vliegen. Toen de crew alles klaarmaakte voor vertrek merkten ze dat de piloot zich vreemd gedroeg en haalden ze er de politie bij. Paul Stavey, sergeant in Calgary, legt uit wat er precies is gebeurd: "De politieagenten troffen de man bewusteloos in zijn stoel aan. De politie heeft hem van het vliegtuig begeleid. Omdat de piloot zoveel alcohol in zijn bloed had, moet hij eerst ontnuchteren voor hij voor de rechter verschijnt.



Janine Massey, woordvoerder van Sunwing, prees de rest van de crew voor hun snelle handelen. "Dit is een erg ongelukkige zaak. We kunnen bevestigen dat de crew van de vlucht 595 heeft vastgesteld dat de piloot niet geschikt was om te vliegen en dit heeft gerapporteerd."



Het vliegtuig is een beetje later opgestegen met een andere kapitein. Massey excuseert zich voor het ongemak voor de reizigers. "Veiligheid blijft onze prioriteit. De piloot riskeert een gerechtelijk vervolging. Dit had rampzalig kunnen aflopen. Toch is de kans dat een piloot van een grote luchtvaartmaatschappij dronken kan opstijgen erg klein. Want er zijn heel wat controles en de crew is altijd erg waakzaam wat veiligheid betreft.